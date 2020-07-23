У приватизованому готелі «Дніпро» хочуть зробити кіберспортивний центр – новий власник

У приватизованому готелі «Дніпро» хочуть зробити кіберспортивний центр, повідомив у Facebook один із нових власників готелю Олександр Кохановський, який є засновником кіберспортивної організації Natus Vincere (NAVI).

«Перемогу в аукціоні за готель «Дніпро» здобули не російські олігархи, а українські айтішники. Ми перетворимо його в перший готель в світі, повністю підготовлений для кіберспортивних івентів. Він буде включати в себе не тільки атрибути топового готелю (ресторани, бари, SPA-зони і фітнес-центри), а й унікальні киберспортівні елементи: тренувальні зони, кіберспортивну сцену, спеціальні номери для професійних гравців, а також найкращий в світі players’ lounge», – заявив Кохановський.

За його словами, коли він говорить «ми», то має на увазі групу партнерів та інвесторів, які здатні реалізувати великий проєкт, першою частиною якого став готель «Дніпро».

15 липня Фонд державного майна України продав на аукціоні готель «Дніпро» на Європейській площі в центрі Києва за 1,1 мільярда гривень компанії «Смартленд». В інтерв'ю виданню AIN.UA Кохановський пояснив, що «Смартленд» – один з партнерів проєкту, у них «величезний досвід управління об’єктами нерухомості, і вони саме за це відповідають».