ГПУ повідомила, скільки танкових двигунів знайшли на складі підприємців

Генеральна прокуратура України повідомила, що в перебігу обшуку на складах у Житомирській області було виявлено товари подвійного використання та військового призначення, серед того й 84 двигуни до танків Т-72.

Санкціонований обшук складських приміщень, що використовуються суб’єктами господарювання для зберігання майна військового призначення, також виявив інше військове майно невстановленого походження, серед якого 3494 ящики з капсулями від патронів до стрілецької зброї (КВ-24 до патрона 7,62×39 та КВ-16 до патрона 5,45×39 – загалом 300 мільйонів штук, мовиться в повідомленні.

«Вказані вибухонебезпечні предмети зберігались особами з порушенням вимог безпеки в непристосованих приміщеннях, в безпосередній близькості до електророзподільних щитів та високовольтних мереж», – додали в ГПУ.

«Досудовим розслідуванням досліджується протиправна діяльність суб’єктів господарювання, які набули товари подвійного використання та військового призначення внаслідок фінансово-господарських операцій з підприємствами, що мають ознаки фіктивності. Зокрема, такі підприємства не здійснюють реальної господарської діяльності з пошуку, виготовлення та реалізації військової продукції, не мають виробничих потужностей та необхідного персоналу для здійснення такої діяльності, а використовуються посадовими особами державних підприємств для легалізації незаконно набутої продукції, яка виведена з-під контролю підприємств оборонно-промислового комплексу та військових частин або ввезена в Україну з порушенням правил митного оформлення», – заявили в Генпрокуратурі.

На даний час проводиться комплекс слідчих та розшукових дій з метою встановлення усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, походження виявленого майна, а також вирішується питання щодо його вилучення та забезпечення належного зберігання, додали у відомстві.

Про які саме суб’єкти господарювання йдеться, в повідомленні не згадали.

Кримінальне провадження ведеться за статтями Кримінального кодексу України про крадіжку, вчинену у великих розмірах, підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб-підприємців, ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів), незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

У здійсненому нещодавно журналістському розслідуванні йшлося про те, що гроші від державних танкових заводів виводять у готівку фіктивні фірми-«прокладки». Наразі не ясно, чи пов’язані нинішні події з наслідками того розслідування.

Двигуни до танків Т-72 також опинилися в липні в осередді скандалу на Львівському бронетанковому заводі – там підозрювали корупційну схему, за якою замість нових двигунів для танків Т-72 купували вживані.

Танки Т-72 і їхні модифікації, які з радянських часів виробляються в Росії, в незалежній Україні були зняті з озброєння, їх замінили танками Т-64 і їхніми модифікаціями українського виробництва. Сотні Т-72, які були на зберіганні, розпродали за кордон. Але з початком російської агресії проти України навесні 2014 року через брак боєздатних Т-64 танки Т-72 знову почали повертати на озброєння. Нині для Збройних сил України Київський бронетанковий завод розробив сучасну модифікацію цього танка, Т-72АМТ.