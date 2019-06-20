Синоптики попереджають про грози на заході і пожежну небезпеку в решті областей

20 червня в Західній Україні місцями пройдуть грози, град і шквальний вітер швидкість до 15-20 метрів на секунду – такі дані наводить Укргідрометцентр.

За прогнозом, негоди слід чекати у Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Рівненській, Волинській, Тернопільській, Хмельницькій і Закарпатській областях.

Державна служба з надзвичайних ситуацій припускає швидке підвищення рівнів води у водоймах Закарпатської області внаслідок сильних злив – на 0,5-1,2 метри.

«При зливових дощах можливе формування значного мiсцевого та схилового стоку, в горах iснує загроза утворення локальних селевих потокiв», – попереджають рятувальники.

Натомість у решті областей України з 20 по 23 червня триматиметься надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки, застерігають у ДСНС на основі даних Укргідрометцентру. Такий же рівень пожежної небезпеки буде і в Києві.

За прогнозом Укргідрометцентру, вдень 20 червня температура повітря коливатиметься від 27 до 29 градусів тепла на заході, а в центральних, південних і східних областях – у районі 30-33 градусів за Цельсієм. Найспекотніше буде в Дніпровській області – до 34 градусів тепла.