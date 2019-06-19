Львівщина: 26 людей госпіталізували через отруєння в кафе – ДСНС

Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомляє про госпіталізацію 26 людей, з них семеро – діти, у Львівській області.
Вони перебувають у центральній районній лікарні міста Кам’янка-Бузька з попереднім діагнозом «харчове отруєння».
За даними служби, всі постраждалі 14 червня їли в міському кафе «Озон».
На сторінці кафе в соцмережах днями було оприлюднене повідомлення, згідно з яким у закладі провели перевірку представники лікарні, поліції та Держпродспоживслужби, і наразі він закритий до з’ясування обставин.
У ДСНС повідомляють про здійснення санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів.
12 червня служба повідомляла про 47 госпіталізованих внаслідок отруєння на весіллі у Львівській області.
FACEBOOK КОМЕНТАРІ