Львівщина: 26 людей госпіталізували через отруєння в кафе – ДСНС

Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомляє про госпіталізацію 26 людей, з них семеро – діти, у Львівській області.

Вони перебувають у центральній районній лікарні міста Кам’янка-Бузька з попереднім діагнозом «харчове отруєння».

За даними служби, всі постраждалі 14 червня їли в міському кафе «Озон».

На сторінці кафе в соцмережах днями було оприлюднене повідомлення, згідно з яким у закладі провели перевірку представники лікарні, поліції та Держпродспоживслужби, і наразі він закритий до з’ясування обставин.

У ДСНС повідомляють про здійснення санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів.

12 червня служба повідомляла про 47 госпіталізованих внаслідок отруєння на весіллі у Львівській області.