«Пробачте ті, хто не радив маратися». Посол України заявив про провакцію з боку Грема Філіпса

Посол України в Австрії Олександр Щерба заявив про провокацію з боку проросійського журналіста та блогера Грема Філіпса.

«Ну що, щойно істота на ім’я Грем Філіпс побувала під посольством. Стояла знімала себе на камеру під парканом. Не бачила, як я підійшов. Нещасне таке, з незастібнутими, пардон, штанами. Аж підскочило від переляку – не чекало геть. Ну а потім почалося: «Саша, ти фашист. Саша, ти г...дон». Пару разів мене штовхало в груди. Професійно штовхало, хотіло на бійку спровокувати», – заявив Щерба у Facebook.

Він додав: «Але сказати, що я від нього сховався, воно вже не скаже».

«Пробачте ті, хто радив не маратися. Воно справді гидке створіння. Але… Зрозумійте мене: хоча б хтось, хоча б раз мав вийти до нього і сказати, що воно собою являє. А являє воно собою маленьку істоту, яка живиться на ненависті, злобі і війні. Без цієї ненависті, злоби і війни воно було б ніщо. Воно і є ніщо. Я йому це передав», – розповів Щерба.

Сам Філіпс наразі не коментував інформацію.

Британець у своїх матеріалах неодноразово підтримував російську владу та дії підтримуваних нею бойовиків на Донбасі. Зокрема, у вересні 2016 року під час обміну він називав звільненого з полону бойовиків українця Володимир Жемчугова «зомбі».

Тоді посольство України закликало британську владу розслідувати дії Філіпса та покарати його за антиукраїнську пропаганду.

У жовтні 2018 року українська влада звернулася до німецької через здійснений Філіпсом акт вандалізму на могилі Бандери в Мюнхені.