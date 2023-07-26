Пожежі в Греції під контролем, але очікують підвищення температури  до 47 градусів

За повідомленнями грецьких ЗМІ, 26 липня всі пожежі, що вирували в різних частинах Греції, вдалося взяти під контроль.

Однак, оскільки температура має зрости до 47 градусів за Цельсієм, пожежна небезпека і далі залишається надзвичайно високою, попередили представники влади.

Від 12 липня по всій Греції спалахнуло близько 500 лісових пожеж.

За останні кілька годин грецьким пожежникам і тисячам волонтерів вдалося врятувати популярне курортне селище Геннаді на південному сході острова Родос. На Корфу залишилися окремі осередки вогню, з якими легше боротися.

Днями в Греції через лісові пожежі екстрено евакуювали понад 20 тисяч жителів та туристів. Влада назвала це «наймасовішою евакуацією через пожежу в історії країни».