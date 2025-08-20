Громадянин Білорусі не може звільнитися із ЗСУ через помилковий контракт

Суд у Полтаві відмовився розглядати позов білоруського добровольця, який намагався через суд домогтися звільнення з української армії. Як повідомило білоруській службі Радіо Свобода поінформоване джерело з військових кіл України, громадянин Білорусі просив суд визнати незаконними дії військової частини щодо підписання з ним контракту як громадянином України, а не іноземцем, а також зобов’язати військову частину звільнити його з армії.

Громадянин Білорусі підписав контракт зі Збройними силами України 24 лютого 2022 року на три роки. У березні того ж року його було зараховано до списків особового складу резервістом на посаду техніка стрілецької роти. У березні 2023 року його було переведено на посаду водія-електрика взводу стрілецької роти.

Після майже двох років служби, у травні 2024 року, білорус подав рапорт про звільнення, але командування військової частини відмовило йому у звільненні. У червні 2025 року він знову звернувся з рапортом про звільнення, але його знову не задовольнили.

У військовій частині пояснили, що підстав для його підписання немає, оскільки білорус не надав необхідних для цього документів, а саме контракту про проходження військової служби іноземцями у Збройних силах України. Білорус не має такого контракту, оскільки з ним підписаний документ як із громадянином України.

Згідно з українським законодавством, з іноземцями зазвичай укладається контракт на термін від одного до п’яти років. Також громадянин іноземної держави може звільнитися з армії після шести місяців безперервної служби.

Суд повернув позов білорусу, оскільки він не виконав терміни, встановлені для судового оскарження. Згідно із законом, для захисту прав громадян у питанні прийняття на державну службу, її проходження та звільнення встановлено один місяць. Таким чином, громадянин Білорусі міг оскаржити підписання помилкового договору ще в березні 2022 року.

Громадянин Білорусі звернувся до суду лише 23 липня 2025 року. Як зазначив представник білоруського волонтера, він просто не знав, що з ним був підписаний невідповідний іноземцю договір. Він просив суд продовжити термін для можливого оскарження, але суд визнав причини пропущеного оскарження необґрунтованими та повернув позов заявнику.

Це рішення білорус може оскаржити протягом 15 днів – до кінця серпня.



