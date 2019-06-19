Громадськість пропонує Зеленському зробити державне оборонне замовлення більш відкритим

95% державного оборонного замовлення (ДОЗ) в Україні є закритим від громадськості, і це створює поле для масштабної корупції – таку спільну думку висловили представники Незалежного антикорупційного комітету з питань оборони (НАКО), Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння, «Ліги оборонних підприємств» та ще кількох організацій, чия діяльність стосується оборонним сектором.

Своє бачення реформи ДОЗ вони виклали у Декларації на підтримку реформи оборонного замовлення. Вона містить основні кроки для збільшення прозорості та підзвітності оборонного замовлення, щодо яких вже позитивно висловилися як представники громадськості, так і деякі посадовці.

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19 червня Декларацію передали до Адміністрації президента.

Підписанти документа наголошують: чинний закон «Про національну безпеку України» зобов’язує зробити оборонне замовлення максимально прозорим.

Оборонний сектор вважається одним з найбільш корумпованих та непрозорих у світі. Так, за даними Стокгольмського Міжнародного Інституту Дослідження Миру SIPRI, корупційна складова оборонних замовлень всіх держав за 2017 рік становить близько 20%, а це 400 мільярдів доларів. У країнах, які воюють (Україна – одна з них) корупційна частка є ще більшою, визнають дослідники.