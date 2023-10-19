Росія: Бастрикін пропонує позбавляти громадянства мігрантів, які не хочуть брати участь у війні проти України

Голова Слідчого комітету РФ Олександр Бастрикін запропонував позбавляти мігрантів, які отримали російський паспорт, громадянства, якщо вони не хочуть брати участь у війні проти України.



«Поки йде спеціальна військова операція (так в Росії називають війну проти України), я думаю, треба залучити їх до проведення спеціальної військової операції. Якщо ти не готовий, будучи громадянином РФ, виконувати свій військовий обов’язок, треба ухвалювати рішення про позбавлення такої людини громадянства», – заявив Бастрикін, якого цитує пресслужба відомства.



Як повідомляє «Настоящее время» (телеканал, створений Радіо Свобода за участі «Голосу Америки») про те, що Кремль відправляє мігрантів на війну, вперше стало відомо рік тому. У серпні 2023 року у кількох регіонах Росії силовики провели рейди з пошуку чоловіків, які нещодавно отримали російське громадянство і не стали на військовий облік. Поліцейські на місці вручали їм повістки або одразу відвозили до військкомату.

Нову редакцію закону «Про громадянство Російської Федерації», в якій, серед іншого, йдеться про позбавлення набутого громадянства за ухилення від військової служби російський президент Володимир Путін підписав у квітні цього року.



Серед інших порушень, через які російська влада може позбавляти набутого громадянства – масові заворушення, неодноразове порушення закону про мітинги, дезертирство, невиконання законодавства про «іноземних агентів», поширення військових «фейків» та «дискредитація» армії РФ.