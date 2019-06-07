Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
07 Червень 2019, Київ 16:26
Новини | Події

Укргідрометцентр попереджає про грозу в усіх областях 8 червня

Укргідрометцентр: 8 червня на більшій частині території країни короткочасні дощі, грози

Український гідрометцентр попереджає про грози в усіх областях України 8 червня.

«8 червня на більшій частині території країни короткочасні дощі, грози, вдень у західних, центральних, Одеській, Сумській та Харківській областях подекуди град та шквали 15-20 метрів на секунду. Вітер східний і південно-східний, 5-10 метрів на секунду», – заявив в Укргідрометцентрі.

У західних областях очікують від 24 до 29 градусів тепла, від 26 до 31 градуса – на півдні, на півночі та в центрі України, від 28 до 31 градуса – на сході. У Києві прогнозують 28-30 градусів тепла й слабкий дощ із грозою.

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG