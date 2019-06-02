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02 Червень 2019, Київ 14:30
Новини | Події

В Україні знеструмлені понад 180 населених пунктів у 7 областях – ДСНС

Наслдки ускладнення погодних умов

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У ніч з 1 на 2 червня внаслідок ускладнення погодних умов (шквалистий вітер, дощ, гроза) в Україні знеструмлено 184 населених пункти у 7 областях, повідомляє ДСНС.

За цими даними, від негоди найбільше потерпіли такі області: Полтавська – 46 населених пунктів, Київська – 40, Вінницька – 38, Черкаська – 35, Кіровоградська – 15.

Також є знеструмлення в Дніпропетровській та Сумській областях, де без електрики залишилося по 5 сіл.

Як повідомляло Радіо Свобода, внаслідок негоди на фестивалі «Козак-фест» у Дніпропетровській області загинула одна людина, також є травмовані.

/**/ /**/ /**/ Архівне фото: виступ під час етно-рок-фестивалю «Козак Фест», 2 червня 2018 року
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