В Україні знеструмлені понад 180 населених пунктів у 7 областях – ДСНС

У ніч з 1 на 2 червня внаслідок ускладнення погодних умов (шквалистий вітер, дощ, гроза) в Україні знеструмлено 184 населених пункти у 7 областях, повідомляє ДСНС.

За цими даними, від негоди найбільше потерпіли такі області: Полтавська – 46 населених пунктів, Київська – 40, Вінницька – 38, Черкаська – 35, Кіровоградська – 15.

Також є знеструмлення в Дніпропетровській та Сумській областях, де без електрики залишилося по 5 сіл.

Як повідомляло Радіо Свобода, внаслідок негоди на фестивалі «Козак-фест» у Дніпропетровській області загинула одна людина, також є травмовані.