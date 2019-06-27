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27 Червень 2019, Київ 14:02
Новини | Політика

Рятувальники попередили про грозу, град та шквали в Україні

У Києві та Київській області 27 червня очікують грозу, град, порви вітру та шквали 25-28 метрів на секунду

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Державна служба України з надзвичайних ситуацій попереджає про грозу, град та шквали в українських регіонах.

«28 червня в Україні пориви вітру 15-20 м/с, вночі у південних, східних, Дніпропетровській областях грози, місцями град та шквали 15-20 м/с», – заявили в ДСНС.

У Києві та Київській області 27 червня очікують грозу, град, порви вітру та шквали 25-28 метрів на секунду.

Укргідрометцентр попереджає про грозу в західних, центральних та північних областях України та на Одещині.

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