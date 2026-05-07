ЗМІ: у Московському технічному університеті є секретна кафедра, де готують хакерів і диверсантів для ГРУ

У Московському державному технічному університеті імені Баумана (МДТУ) при військово-навчальному центрі працює секретна кафедра, на якій готують хакерів і диверсантів для ГРУ – про це йдеться у спільному розслідуванні видань The Insider, Le Monde, Der Spiegel, The Guardian, Delfi і VSquare.

Журналісти вивчили кілька тисяч внутрішніх документів кафедри № 4, яка зветься «Спеціальна підготовка», і з’ясували, що на ній студентів навчають хакерським атакам і методам дезінформації. Як зазначається у розслідуванні, інформація про цю кафедру відсутня на сайті військово-навчального центру – у розділі про структуру установи за кафедрою №3 одразу йде кафедра №5.

Кафедра поділяється на три військові спеціальності. На курсі «Спеціальна служба розвідки» студентів навчають, зокрема, навичкам ведення інформаційної війни і цифрової розвідки. За даними журналістів, ГРУ безпосередньо впливає на навчальну програму курсу.

Програма іншого курсу – «Протидія технічним розвідкам» – охоплює всі засоби цифрового злому іноземних серверів. Як практичне заняття проводиться «тестування на проникнення» за допомогою комп’ютерного вірусу, а як курсову студентам пропонують розробити власний вірус.

Крім того, у ході курсів студентів вчать створювати «маніпулятивні відеоролики», а навчальні посібники використовують досвід ГРУ, отриманий під час повномасштабного вторгнення в Україну.

Посаду заступника голови кафедри, за даними розслідувачів, обіймає підполковник Кирило Ступаков – він читає спецкурс із технологій шпигунства. Як зазначається у розслідуванні, з 2004 по 2008 рік він був прописаний за адресою, прив’язаною до військової частини ГРУ 61230, що спеціалізується на радіотехнічній розвідці.

«У 2024 році на 4-й кафедрі навчалося 1563 резервісти і 429 потенційних офіцерів-контрактників за 14 актуальними для армії спеціальностями», – йдеться у розслідуванні.

Стверджується, що деякі з випускників служать у військовій частині ГРУ 74455, яка належить до групи хакерів Sandworm. Згідно з розслідуванням, ця група була відповідальна за атаки на цивільну інфраструктуру України і Грузії.