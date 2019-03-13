Група «Першого грудня» оприлюднила звернення щодо виборів президента України і визначилася з кандидатом

Ініціативна група «Першого грудня» на прес-конференції в Києві оприлюднила звернення щодо виборів президента України. Автори звернення висловлюють занепокоєння складною політичною ситуацією, що загрожує українській державі, та виступають за чесні вибори.

«Ми – за чесні вибори. Вибори без тих брудних технологій, які можуть скомпрометувати нас як державу, що заявила про свій намір бути цивілізованою», – зазначають автори звернення, яке вони оприлюднили і на своєму сайті.

Вони підкреслили, що відмова українців сакралізувати владу й обожнювати своїх керманичів є однією з передумов свободи й демократії.

«Проте перетворення виборів на клоунаду й нестримний потяг до нищення державних інститутів – одвічна причина нашої національної Руїни. В історії людства такі клоунади завжди закінчувалися диктатурою – як правило, чужоземною», – наголошено у документі.

«Оскільки безпекові аргументи в нинішній ситуації стають щораз вагомішими, ми вважаємо, що сьогодні саме Петро Порошенко може якнайкраще гарантувати безпеку держави. З урахуванням цього ми й зробили свій вибір: 31 березня цього року, а потім, за потреби, і в другому турі підтримаємо Петра Порошенка», – стверджують автори звернення.

При цьому його автори називають, за їхніми висновками, як успіхи України за президенства Порошенка, так і недоліки.

«Знаємо й про його прорахунки: половинчастість у боротьбі з корупцією, у реформуванні правоохоронної й судової системи. Гострою залишається проблема бідності, поглибились проблеми соціальної справедливості, у країні має місце драматичне порушення закону вартості праці. Що стосується «викривальних» матеріалів, які вихлюпуються цими днями у медії, то їхня переконливість була би більшою, якби вони ґрунтувалися на більшій доказовій базі та їх не приберегли спеціально до виборів», – йдеться у звернені.

При цьому вони наголошують, що розраховують на здатність Порошенка врахувати нелегкий досвід керівництва державою в екстремальних обставинах і виправити помилки минулих років.

Група «Першого грудня» була створена у двадцяту річницю референдуму щодо Незалежності України та має на меті поширювати моральні цінності й сприяти встановлення в країні нових правил.

Президентські вибори в Україні відбудуться 31 березня. Другий тур, у разі необхідності, планується на 21 квітня.