Радіо Свобода Daily: Меджліс підтримав Порошенка на виборах президента України

Меджліс визначився щодо виборів президента України

Меджліс кримськотатарського народу закликав громадян України на виборах 31 березня «підтримати голосуванням кандидатуру Петра Порошенка… на новий термін», а також закликав кримчан брати участь у виборах на виборчих дільницях, розташованих на материковій частині країни. Відповідний документ оприлюднив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров. У рішенні Меджлісу зазначено, що результати виборів «матимуть надзвичайно важливе значення для відновлення суверенітету і територіальної цілісності незалежної України в межах її міжнародно визнаних кордонів, які включають Крим і Севастополь».

​Вчинки кандидатів у президенти

Лідери президентських перегонів роблять спроби привернути до себе ще більше виборців. Заради цього вони мандрують Україною, дають інтерв’ю, роблять заяви і роздають обіцянки. Але деякі їхні вчинки можуть мати і зворотній результат, особливо, якщо спостерігати уважно, а оцінювати прискіпливо. Огляд вчинків кандидатів у президенти за минулий тиждень можна знайти за лінком.

Ми також поцікавилися в них чому вони хочуть навчитися та де відпочивають.

У розпал передвиборчих перегонів Радіо Свобода продовжує серію публікацій про десятьох кандидатів на посаду президента, які є лідерами соціологічних рейтингів. Цього разу розповіли 13 фактів про Юрія Бойка.

А ще пропонуємо згадати 10 найбільш знакових цитат президента України Петра Порошенка за останні 5 років.

Тепер кілька коротких повідомлень:

Служба безпеки України підтверджує, що австрійському журналісту Крістіану Вершютцу заборонили в’їзд в Україну терміном на рік.

У Києві 9 березня біля будівлі Адміністрації президента України сталися сутички між представниками організації «Національний корпус» та правоохоронцями.

Український біатлоніст Дмитро Підручний здобув першу нагороду на чемпіонаті світу з біатлону, і одразу золоту. Підручний заявив, що уся чемпіонська гонка переслідування в шведському Остерсунді виявилася важкою для нього.

Жорстоко били для «правильних» свідчень

«Розстріляти» – таке рішення 22 вересня 1938 року особлива «трійка» НКВС у Житомирській області винесла щодо ста осіб, звинувачених у контрреволюційній діяльності, зраді батьківщині, диверсіях та антирадянській пропаганді. Незабаром чекісти, які вели «слідство», зізналися: цю справу сфальшували, а всі зізнання з арештованих вибили завдяки тортурам. Одним із тих, кого стратили в результаті цієї несправедливої жорстокості радянського комуністичного режиму, був колишній старший уповноважений карного розшуку в Житомирській області Володимир Мазуркевич, який на момент арешту працював шофером житомирської облконтори «Заготскот». Історію Мазуркевича читайте за посиланням.

850-річчя плюндрування Києва

850 років тому – 12 березня 1169 року ­– війська коаліції давньоруських князів на чолі з Володимиро-суздальським князем Андрієм Боголюбським захопили і сплюндрували Київ. Цю подію публіцисти інколи називають першою українсько-російською війною. Хоча перша згадка слова «Україна» пізніша, а «Росія» – ще пізніша. Про ті події Радіо Свобода спілкувалося з істориком Вадимом Арістовим.

«Політтехнолог» Микола Хвильовий

Коли майже 100 років тому український письменник Микола Хвильовий кинув літературні гасла «Геть від Москви!» та «Дайош Європу!», він навряд чи уявляв, що вони стануть у нагоді під час президентської виборчої кампанії в нинішній Україні 21-го століття. Це може свідчити про актуальність завдань, які стояли під час визвольних змагань доби УНР століття тому, і мрій після них, і про їхню нагальність для нинішнього часу – часу російсько-української війни та інтеграції України в Європу. Більше про це в матеріалі нашого журналіста.

Вшанування пам’яті Шевченка

У Львові 9 березня встановили національний рекорд – наймасовіше виконання творів Тараса Шевченка. 407 бандуристів із понад 30 колективів Львівщини і Львова на площі перед пам’ятником Кобзарю разом із хористами заспівали «Заповіт» і «Реве та стогне…» на слова Тараса Шевченка. А український письменник Олександр Гаврош презентував свій новий роман «Донос». Це кримінальна історія про Шевченка та Кирило-Мефодіївське братство. Сюжет детективу будується навколо кримінальної справи, яка була порушена проти поета та його друзів, і закінчилась арештом поета та засланням. Пропонуємо також почитати колонку міністра культури Євгена Нищука з нагоди 205-ї річниці з дня народження Шевченка.

Пам’ятайте своїх геніїв!

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