Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
10 Березень 2019, Київ 10:59
Політика

Від села до Флориди. Де відпочивають кандидати у президенти

«Президент UA»: кандидати у президенти виборчої кампанії 2019 року відповіли на запитання Радіо Свобода 

Дивитись коментарі

Радіо Свобода у рамках проекту «Президент UA» поставило однакові запитання усім кандидатам президентської виборчої кампанії 2019 року. Щодня, розпочинаючи з 1 березня, ми публікуємо відповіді на одне із питань. Тут дізнаєтеся про те, де люблять, за їхніми словами, відпочивати кандидати у президенти України.

Аркадій Корнацький, народний депутат України, самовисуванець:

У рідному селі

Руслан Кошулинський, колишній віце-спікер парламенту, висуванець партії ВО «Свобода»:

У спортзалі

Віталій Купрій, народний депутат України, самовисуванець:

Раніше Крим, зараз Грузія, Хорватія

Олександр Мороз, колишній голова Верховної Ради, висуванець «Соціалістичної партії Олександра Мороза»:

На озері Конча

Євгеній Мураєв, народний депутат України​висуванець партії «Наші»(7 березня заявив, що знімає свою кандидатуру на користь Олександра Вілкула):

Як всі люди, по-різному. Колись вдома, в Україні, колись виїжджаємо з дітьми за кордон, на море. Перша та головна увага завжди дістається ним, бо вони найбільш обділені нею через мою роботу. А дітям потрібні літо та сонце

Валентин Наливайченко, колишній голова СБУ, висуванець «Громадсько-політичного руху Валентина Наливайченка «Справедливість»:

На морі. На річці. Люблю довгі прогулянки уздовж берега, слухаю шум хвиль, розмірковую

Роман Насіров, колишній голова Державної фіскальної служби, самовисуванець:

З родиною, з дітьми. Місце не має значення. Головне – це бути поруч з рідними, що не завжди вдається через напружену роботу

Андрій Садовий, міський голова Львова, висуванець партії «Об’єднання «Самопоміч» (1 березня 2019 року відкликав свою кандидатуру на користь Анатолія Гриценка):

Моє улюблене місце – узбережжя Криму. Але після окупації, здебільшого, відпочиваю у Карпатах

Сергій Тарута, народний депутат України, висунутий партією «Основа»:

У рідному домі, на природі, в парках

Олександр Шевченко, народний депутат України, висуванець партії «Українське об'єднання патріотів – УКРОП»:

У Буковелі

Геннадій Балашов, підприємець, висуванець партії «5.10»:

Подорожую Європою. Душею відпочиваю у моєму Мотелі А1А, штат Флорида, США

Роман Безсмертний, у 2005 році працював на посаді віце-прем'єр-міністра, колишній посол України в Білорусі, самовисуванець:

Моє місце сили – це рідна садиба в селі під Києвом, в якій живе вже п’яте покоління Безсмертних

Дмитро Гнап, журналіст, висуванець партії «Сила людей»(7 березня подав до Центральної виборчої комісії заяву про зняття своєї кандидатури з виборів):

В Україні

Анатолій Гриценко, колишній міністр оборони України, висуванець партії «Громадянська позиція»:

Будь-де, місце неважливе. Головне – в гармонії з близькими та з природою

Олександр Данилюк, керівник ГО «Центр оборонних реформ», самовисуванець:

У Європі

Дмитро Добродомов, народний депутат України, висуванець партії «Громадський рух «Народний контроль»(7 березня заявив, що знімає свою кандидатуру на користь Анатолія Гриценка):

Мій відпочинок там, де моя родина і друзі

Володимир Зеленський, шоумен, актор, художній керівник ТОВ «Квартал 95», висуванець партії «Слуга народу»:

Важливіше не де, а з ким. Час, проведений з родиною, – це завжди відпочинок. Навіть якщо це просто будній вечір​

Ілля Кива, майор поліції, висуванець Соціалістичної партії України:

Коли маю вільний час, то подорожую Україною або відпочиваю у Європі

Читайте ще: Якими словами кандидати у президенти коротко представляють Україну

Від шкарпеток Киви до космольота Насірова: що кандидати у президенти взяли б із собою на Марс​

Від «Покровських воріт» до «Бійцівського клубу»: улюблені фільми кандидатів у президенти​

Від «Атланта» Айн Ренд до «Мистецтва війни» Сунь Цзи​: що читають кандидати у президенти​

Участь у проекті Радіо Свобода «Президент UA» могли взяти усі кандидати у президенти. На запитання не відповіли, серед інших, Юрій Бойко, Ольга Богомолець, Олег Ляшко, Ігор Смешко, Сергій Тарута, Юлія Тимошенко, а також Петро Порошенко.​

  • 16x9 Image

    Ірина Штогрін

    Редактор інформаційних програм Радіо Свобода з жовтня 2007 року. Редактор спецпроектів «Із архівів КДБ», «Сандармох», «Донецький аеропорт», «Українська Гельсінська група», «Голодомор», «Ті, хто знає» та інших. Ведуча та редактор телевізійного проекту «Ми разом». Автор ідеї та укладач документальної книги «АД 242». Автор ідеї, режисер та продюсер документального фільму «СІЧ». Працювала коментатором редакції культура Всесвітньої служби Радіо Україна Національної телерадіокомпанії, головним редактором служби новин радіостанції «Наше радіо», редактором проекту Міжнародної організації з міграції щодо протидії торгівлі людьми. Закінчила філософський факультет Ростовського університету. Пройшла бімедіальний курс з теле- та радіожурналістики Інтерньюз-Україна та кілька навчальних курсів «IREX ПроМедіа». 

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

В ІНШИХ ЗМІ

Загрузка...

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG