Від села до Флориди. Де відпочивають кандидати у президенти

Радіо Свобода у рамках проекту «Президент UA» поставило однакові запитання усім кандидатам президентської виборчої кампанії 2019 року. Щодня, розпочинаючи з 1 березня, ми публікуємо відповіді на одне із питань. Тут дізнаєтеся про те, де люблять, за їхніми словами, відпочивати кандидати у президенти України.

Аркадій Корнацький, народний депутат України, самовисуванець:

У рідному селі

Руслан Кошулинський, колишній віце-спікер парламенту, висуванець партії ВО «Свобода»:

У спортзалі



Віталій Купрій, народний депутат України, самовисуванець:

Раніше Крим, зараз Грузія, Хорватія

Олександр Мороз, колишній голова Верховної Ради, висуванець «Соціалістичної партії Олександра Мороза»:

На озері Конча

Євгеній Мураєв, народний депутат України​висуванець партії «Наші»(7 березня заявив, що знімає свою кандидатуру на користь Олександра Вілкула):

Як всі люди, по-різному. Колись вдома, в Україні, колись виїжджаємо з дітьми за кордон, на море. Перша та головна увага завжди дістається ним, бо вони найбільш обділені нею через мою роботу. А дітям потрібні літо та сонце

Валентин Наливайченко, колишній голова СБУ, висуванець «Громадсько-політичного руху Валентина Наливайченка «Справедливість»:

На морі. На річці. Люблю довгі прогулянки уздовж берега, слухаю шум хвиль, розмірковую

Роман Насіров, колишній голова Державної фіскальної служби, самовисуванець:

З родиною, з дітьми. Місце не має значення. Головне – це бути поруч з рідними, що не завжди вдається через напружену роботу

Андрій Садовий, міський голова Львова, висуванець партії «Об’єднання «Самопоміч» (1 березня 2019 року відкликав свою кандидатуру на користь Анатолія Гриценка):

Моє улюблене місце – узбережжя Криму. Але після окупації, здебільшого, відпочиваю у Карпатах

Сергій Тарута, народний депутат України, висунутий партією «Основа»:

У рідному домі, на природі, в парках

Олександр Шевченко, народний депутат України, висуванець партії «Українське об'єднання патріотів – УКРОП»:

У Буковелі

Геннадій Балашов, підприємець, висуванець партії «5.10»:

Подорожую Європою. Душею відпочиваю у моєму Мотелі А1А, штат Флорида, США

Роман Безсмертний, у 2005 році працював на посаді віце-прем'єр-міністра, колишній посол України в Білорусі, самовисуванець:

Моє місце сили – це рідна садиба в селі під Києвом, в якій живе вже п’яте покоління Безсмертних

Дмитро Гнап, журналіст, висуванець партії «Сила людей»(7 березня подав до Центральної виборчої комісії заяву про зняття своєї кандидатури з виборів):

В Україні

Анатолій Гриценко, колишній міністр оборони України, висуванець партії «Громадянська позиція»:

Будь-де, місце неважливе. Головне – в гармонії з близькими та з природою

Олександр Данилюк, керівник ГО «Центр оборонних реформ», самовисуванець:

У Європі

Дмитро Добродомов, народний депутат України, висуванець партії «Громадський рух «Народний контроль»(7 березня заявив, що знімає свою кандидатуру на користь Анатолія Гриценка):

Мій відпочинок там, де моя родина і друзі

Володимир Зеленський, шоумен, актор, художній керівник ТОВ «Квартал 95», висуванець партії «Слуга народу»:

Важливіше не де, а з ким. Час, проведений з родиною, – це завжди відпочинок. Навіть якщо це просто будній вечір​

Ілля Кива, майор поліції, висуванець Соціалістичної партії України:

Коли маю вільний час, то подорожую Україною або відпочиваю у Європі

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Участь у проекті Радіо Свобода «Президент UA» могли взяти усі кандидати у президенти. На запитання не відповіли, серед інших, Юрій Бойко, Ольга Богомолець, Олег Ляшко, Ігор Смешко, Сергій Тарута, Юлія Тимошенко, а також Петро Порошенко.​