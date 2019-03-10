Від села до Флориди. Де відпочивають кандидати у президенти

Радіо Свобода у рамках проекту «Президент UA» поставило однакові запитання усім кандидатам президентської виборчої кампанії 2019 року. Щодня, розпочинаючи з 1 березня, ми публікуємо відповіді на одне із питань. Тут дізнаєтеся про те, де люблять, за їхніми словами, відпочивати кандидати у президенти України.
Аркадій Корнацький, народний депутат України, самовисуванець:
У рідному селі
Руслан Кошулинський, колишній віце-спікер парламенту, висуванець партії ВО «Свобода»:
У спортзалі
Віталій Купрій, народний депутат України, самовисуванець:
Раніше Крим, зараз Грузія, Хорватія
Олександр Мороз, колишній голова Верховної Ради, висуванець «Соціалістичної партії Олександра Мороза»:
На озері Конча
Євгеній Мураєв, народний депутат Українивисуванець партії «Наші»(7 березня заявив, що знімає свою кандидатуру на користь Олександра Вілкула):
Як всі люди, по-різному. Колись вдома, в Україні, колись виїжджаємо з дітьми за кордон, на море. Перша та головна увага завжди дістається ним, бо вони найбільш обділені нею через мою роботу. А дітям потрібні літо та сонце
Валентин Наливайченко, колишній голова СБУ, висуванець «Громадсько-політичного руху Валентина Наливайченка «Справедливість»:
На морі. На річці. Люблю довгі прогулянки уздовж берега, слухаю шум хвиль, розмірковую
Роман Насіров, колишній голова Державної фіскальної служби, самовисуванець:
З родиною, з дітьми. Місце не має значення. Головне – це бути поруч з рідними, що не завжди вдається через напружену роботу
Андрій Садовий, міський голова Львова, висуванець партії «Об’єднання «Самопоміч» (1 березня 2019 року відкликав свою кандидатуру на користь Анатолія Гриценка):
Моє улюблене місце – узбережжя Криму. Але після окупації, здебільшого, відпочиваю у Карпатах
Сергій Тарута, народний депутат України, висунутий партією «Основа»:
У рідному домі, на природі, в парках
Олександр Шевченко, народний депутат України, висуванець партії «Українське об'єднання патріотів – УКРОП»:
У Буковелі
Геннадій Балашов, підприємець, висуванець партії «5.10»:
Подорожую Європою. Душею відпочиваю у моєму Мотелі А1А, штат Флорида, США
Роман Безсмертний, у 2005 році працював на посаді віце-прем'єр-міністра, колишній посол України в Білорусі, самовисуванець:
Моє місце сили – це рідна садиба в селі під Києвом, в якій живе вже п’яте покоління Безсмертних
Дмитро Гнап, журналіст, висуванець партії «Сила людей»(7 березня подав до Центральної виборчої комісії заяву про зняття своєї кандидатури з виборів):
В Україні
Анатолій Гриценко, колишній міністр оборони України, висуванець партії «Громадянська позиція»:
Будь-де, місце неважливе. Головне – в гармонії з близькими та з природою
Олександр Данилюк, керівник ГО «Центр оборонних реформ», самовисуванець:
У Європі
Дмитро Добродомов, народний депутат України, висуванець партії «Громадський рух «Народний контроль»(7 березня заявив, що знімає свою кандидатуру на користь Анатолія Гриценка):
Мій відпочинок там, де моя родина і друзі
Володимир Зеленський, шоумен, актор, художній керівник ТОВ «Квартал 95», висуванець партії «Слуга народу»:
Важливіше не де, а з ким. Час, проведений з родиною, – це завжди відпочинок. Навіть якщо це просто будній вечір
Ілля Кива, майор поліції, висуванець Соціалістичної партії України:
Коли маю вільний час, то подорожую Україною або відпочиваю у Європі
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Участь у проекті Радіо Свобода «Президент UA» могли взяти усі кандидати у президенти. На запитання не відповіли, серед інших, Юрій Бойко, Ольга Богомолець, Олег Ляшко, Ігор Смешко, Сергій Тарута, Юлія Тимошенко, а також Петро Порошенко.
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