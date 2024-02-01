Владна партія Грузії висунула Кобахідзе на посаду прем’єр-міністра

«Грузинська мрія», владна партія Грузії, 1 лютого висунула свого лідера Іраклія Кобахідзе кандидатом на посаду прем’єр-міністра.

Це сталося через кілька днів після того, як Іраклій Ґарібашвілі пішов у відставку з посади голови уряду, щоб дати партії час підготуватися до загальних виборів, які мають відбутися восени.

Ґарібашвілі 29 січня оголосив про звільнення з посади. У трихвилинному виступі у Тбілісі він сказав, що необхідно дати іншим можливість керувати кабінетом. За словами Ґарібашвілі, настав час готуватися до «рішучої перемоги» на парламентських виборах, які мають відбутися восени цього року.

Про можливі перестановки в уряді стало відомо 28 січня. Грузинська служба Радіо Свобода повідомляла, що свої посади можуть залишити ще кілька урядовців.

Ґарібашвілі двічі очолював уряд Грузії – з 2013-го до 2015 року і з грудня 2021 року. Опозиція на чолі з Міхеїлом Саакашвілі критикувала його, звинувачуючи у проросійській політиці. Уряд «Грузинської мрії», формально засудивши повномасштабне російське вторгнення в Україну, не став запроваджувати власні санкції проти Москви. Уряд вважає своєю заслугою те, що Євросоюз, попри застереження, надав Грузії статус країни-кандидата в члени ЄС.