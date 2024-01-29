Ґарібашвілі оголосив про відставку з посади премʼєр-міністра Грузії

Премʼєр-міністр Грузії Іраклі Ґарібашвілі оголосив 29 січня про звільнення з посади. У трихвилинному виступі у Тбілісі він сказав, що необхідно дати іншим можливість керувати кабінетом. При цьому Ґарібашвілі залишиться лідером владної партії «Грузинська мрія». За його словами, настав час готуватися до «рішучої перемоги» на парламентських виборах, які мають відбутися восени цього року.

Про можливі перестановки в уряді стало відомо 28 січня. Грузинська служба Радіо Свобода повідомляє, що свої посади можуть залишити ще кілька урядовців. Хто стане новим премʼєром, наразі не повідомляється.

Ґарібашвілі двічі очолював уряд Грузії – з 2013-го до 2015 року і з грудня 2021 року. Опозиція на чолі з Міхеїлом Саакашвілі критикувала його, звинувачуючи у проросійській політиці. Уряд «Грузинської мрії», формально засудивши повномасштабне російське вторгнення в Україну, не став запроваджувати власні санкції проти Москви. Уряд вважає своєю заслугою те, що Євросоюз, попри застереження, надав Грузії статус країни-кандидата в члени ЄС.