Парламент Грузії затвердив новий склад уряду на чолі з Іраклієм Кобахідзе

Парламент Грузії затвердив новий склад уряду країни на чолі з Іраклієм Кобахідзе, повідомляє грузинська служба Радіо Свобода.

Новий уряд підтримали 84 депутати, проти проголосували 10.

Склад грузинського уряду не зазнав значних змін: єдиною новою людиною в кабінеті став міністр оборони Іраклій Чіковані.

Згідно з конституцією Грузії, президентка Саломе Зурабішвілі має два дні, щоб призначити Кобахідзе головою уряду. Якщо цього не станеться, то прем’єр-міністр вважатиметься призначеним автоматично.

45-річний Іраклій Кобахідзе став сьомим прем’єр-міністром від владної партії «Грузинська мрія». Його попередник Іраклій Ґарібашвілі пішов у відставку 29 січня і став головою владної партії замість Кобахідзе.