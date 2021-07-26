У Грузії почалися міжнародні військові навчання з участю близько 4 тисяч військовослужбовців із 15 країн-членкинь і партнерок НАТО, зокрема й зі США.

Навчання, названі Agile Spirit (в умовному перекладі «спритний дух»), відбуваються під спільним керівництвом Сил оборони Грузії й командування армії США в Європі й Африці. Вони мають завершитися 6 серпня.

Церемонія відкриття навчань відбулася на грузинській військово-повітряній базі Сенакі. Урочисте закриття заплановано провести на полігоні Орфоло. Крім того, навчання відбудуться на полігоні Вазіані і в військовому аеропорті Вазіані.

Це вже десяті навчання з цієї серії, що мають на меті підвищити взаємну сумісність військових різних країн і зміцнювати співпрацю в галузі регіональної безпеки.

Уперше такі навчання відбулися 2011 року, щороку в них беруть участь війська Грузії й США, до них також залучають інші країни. Цього року з 4 тисяч учасників близько 1600 із Грузії, ще близько 700 зі США.

Цього року в навчаннях уперше тренуватимуться в комбінованій десантній операції з участю військ Грузії, Великої Британії й Польщі. Крім того, також уперше спільні комбіновані операції на полігоні Сорта проведуть сили спецоперацій Грузії, США, Великої Британії, Румунії й Польщі.

Серед інших країн-учасниць навчань – Україна, Німеччина, Болгарія, Естонія, Латвія, Литва, Молдова, Туреччина, Азербайджан, Іспанія, Канада й Італія.