Уряд Грузії закликав Київ передати Тбілісі колишніх високопосадовців Адеїшвілі та Лорткіпанідзе

Уряд Грузії вимагає, щоб Україна передала Тбілісі колишнього генерального прокурора, ексглаву Мін’юсту Грузії Зураба Адеїшвілі та колишнього заступника міністра внутрішніх справ Грузії Георгія Лорткіпанідзе. Про це повідомляє грузинська служба Радіо Свобода.

Грузинський уряд сьогодні опублікував дві заяви, висловивши стурбованість у зв’язку з візитами та зустрічами у Брюсселі та Берліні, в яких Адеїшвілі було представлено у складі делегації Генпрокуратури України.

В уряді cтверджують, що Адеїшвілі «був одним із творців репресивного режиму, який протягом багатьох років зневажав принципи демократії та правової держави, основні права та свободи людини та незалежність судової влади в Грузії».

«Прийом Зураба Адеїшвілі в Європейському союзі та Федеративній Республіці Німеччина підриває уявлення про те, що європейська бюрократія вірна ідеї правової держави», – сказано у заяві.



У зверненні до Києва Тбілісі висловлює «глибоке занепокоєння щодо ставлення української влади до дружньої країни Грузії» і каже, що у зв’язку з російською агресією протягом двох років утримувалися від висловлювання позиції щодо «такого ставлення української влади», але після візиту Адеїшвілі до Брюсселя та Берліна у складі української делегації уряд Грузії «змушений чітко висловити свою позицію».

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Уряд Грузії, зокрема, вказав на «недружні» кроки Києва – відкликання з Тбілісі посла України; прохання до посла Грузії вирушити до Тбілісі на консультації; заяви у зв’язку із станом здоров’я Михайла Саакашвілі; перебування на високих посадах осіб, оголошених у розшук чи засуджених за різні злочини у Грузії.



У заяві уряду зауважують, що Адеїшвілі засуджений у справах про незаконну конфіскацію виноробні, захоплення телекомпанії «Іберіа», викрадення та жорстоке насильство щодо Коби Давіташвілі, катування ув’язнених та банкрутство банку «Карту», водночас він звинувачується у справах щодо телекомпанії «Імеді» та насильства 7 листопада 2007 року, а також у приховуванні вбивства Бути Робакідзе.

Українська сторона наразі не коментувала цю заяву.