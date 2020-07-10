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10 липня 2020, Київ 15:02
Новини | Міжнародні

HRW засуджує затримання десятків російських журналістів під час мирних акцій протесту

Затримання однієї з учасниць акції протесту проти переслідування Івана Сафронова, Москва, Росія, 7 липня 2020 року

Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch (HRW) закликала Росію зняти звинувачення з десятків російських журналістів, яким загрожує штраф або затримання за мирний протест в знак солідарності з колегами, які піддаються кримінальному переслідуванню за свою журналістську діяльність.

«Незалежні журналісти в Росії піддавалися нападам упродовж багатьох років, а недавні кримінальні переслідування піднімають репресії на новий рівень», – йдеться у заяві HRW 10 липня.

За даними правозахисників, в більшості випадків поліція заявляла про порушення правил проведення публічних зібрань в якості підстави для арешту. У кількох випадках вони також вказували, що діють з метою гарантування заходів проти коронавірусу.

«Поліція помилково стверджувала, що деякі з учасників протесту порушували ці правила, але при цьому розміщувала більшість затриманих протестувальників у переповнених, погано вентильованих поліцейських машинах, де вони не могли дотримуватись соціальної дистанції», – повідомляє HRW.

«Найбільший успіх у тому, що мені не заборонили займатися професією» – російська журналістка
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«Найбільший успіх у тому, що мені не заборонили займатися професією» – російська журналістка

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3 липня 17 осіб були затримані біля штаб-квартири Федеральної служби безпеки (ФСБ) в Москві, коли протестували проти переслідування журналістки Світлани Прокоп’євої. Більшість затриманих були журналістами. Наступного дня два журналісти були затримані в Пскові, де проходив процес над Прокоп’євою. 28 журналістів і активістів також були затримані біля будівлі ФСБ в Москві 7 липня, протестуючи проти звинувачень у державній зраді проти Івана Сафронова, колишнього журналіста-розслідувача. Всі три протести були абсолютно мирними, і демонстранти, як вказують правозахисники, проводили пікети одиночні і з дотриманням соціальної дистанції.

За російським законодавством, протестувальникові дозволяється проводити одиночний пікет без попереднього повідомлення про це органи влади.

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