Суд у Росії у справі журналістки Прокоп’євої: прокуратура просить шість років за слова

У Росії, через півтора року після порушення кримінальної справи проти псковської журналістки Світлани Світлани Прокоп’євої, 6 липня 2020 року 2-й західний окружний військовий суд Москви оголосить своє рішення. Журналістку звинувачують у «виправданні тероризму» через висловлювання в прямому ефірі і авторській колонці, де вона аналізувала причини, які могли спонукати підлітка вчинити теракт на прохідній Управління ФСБ в Архангельській області восени 2018 року. прокуратура Росії 3 липня оголосила, що просить суд покарати журналістку на шість років позбавлення волі і заборонити їй займатися журналістикою протягом 4 років.

«Це абсурд і нищівний удар по свободі слова», «Це переслідування за слова», «Це справа проти кожного, кому не байдуже майбутнє країни», «Це переслідування за правду», «Це як у гітлерівський Німеччині», «Це диктатура» – такі реакції можна знайти у російських соціальних мережах щодо справи псковської журналістки Світлани Прокоп’євої. У Москві та інших містах проходять пікети на захист Прокоп’євої, організовані її колегами.​

Разом із тим у соціальних мережах є багато реакцій від людей, загалом далеких від журналістики, які обурюються словами журналістки, пишуть, що «так їй і треба», «буде знати як терористів виправдовувати».

Московська Гельсінкська група вимагає виправдати Світлану Прокоп’єву.

«Ми переконані – кримінальна справа Світлани Прокоп’євої має відверто політичний, показово «розправний характер» і має на меті залякати російських журналістів. Коли за політичне судження прокурор вимагає посадити журналіста на шість років, коли робота журналіста прирівнюється до злочину – це вбиває професію»

Петербурзьке відділення російського ПЕН-клубу вимагає негайно припинити кримінальну справу проти псковської журналістки Світлани Прокоп’євої, яку обвинувачують у виправданні тероризму.

У заяві, опублікованій на сайті клубу, зазначається, що «це справа проти кожного, кому не байдуже майбутнє країни», а основні докази у справі – «сфальсифіковані». Експертизу, пише ПЕн-клуб, нібито зробили у Хакаському державному університеті, але «факт фальсифікації підтвердив сам вуз».

Вимога припинити переслідування Прокоп’євої від імені ПЕН-клубу підписали 30 людей, серед них – депутат петербурзьких Законодавчих зборів Борис Вишневський, історик Олександр Долинін, поет і журналіст Тетяна Вольтська, правозахисник Григорій Міхнов-Вайтенко, директор музею Анни Ахматової – Ніна Попова.

Раніше на захист Світлани Прокоп’євої виступили члени Ради з прав людини при президенті Росії, назвавши справу проти журналістки «абсурдною».

У заяві комісії РПЛ зі свободи інформації зазначено, що на теми дослідження «мотивації терористів, причин зародження тероризму як явища – написані сотні книг» і що «спроби розібратися в їх мотивах не роблять людей співучасниками злочину».

Російська служба Радіо Свобода веде лайв-блог, висвітлюючи перебіг подій навколо справи Прокоп’євої.

Реакції у соціальних мережах

«Державі, яка не змогла восени 2018 року запобігти теракту в Архангельському УФСБ, не сподобалося як розмірковує про причини цієї трагедії професійний журналіст, який відповідно до законів держави «є особою, яка виконує громадський обов'язок, і має право» висловлювати свої особисті судження та оцінки в повідомленнях і матеріалах «для громадян, у яких відповідно до Конституції держави є право» вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію», – написала напередодні депутатка Законодавчих зборів Республіки Карелія Емілія Слабунова.

Журналісти із різних міст приїхали в Москву підтримати колегу і постили фотографії із вагонів потягів.

«Ця ганебне жахливе справа синхронізована з принизливим хепі-ендом «справи Серєбреннікова», з розглядом не менше жахливої справи Юлії Цвєткової, із наближенням розв'язки огидного сфабрикованого процесу проти Юрія Дмитрієва. І, звичайно ж, із (анти) конституційним обнуленням, яке остаточно розірвало зв'язок нашого законодавства з тим, яке прийняте в усьому світі», – пише російський кінокритик Антон Долін.

Об'єднуватися – закликає усіх журналістів і небайдужих росіян Тихон Дзядко, головний редактор телеканалу «Дождь»

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