Human Rights Watch: Росія не має права змушувати кримчан служити в армії

Росія не має права змушувати кримчан служити в армії, заявив директор міжнародної правозахисної організації Human Rights Watch у Європі і Центральній Азії Х'ю Вільямсон.

«Подвоюючи це порушення, російська влада також висуває кримінальні звинувачення проти людей, які відмовляються служити в їхніх збройних силах», – сказав Х'ю Вільямсон.

Також організація Human Rights Watch опублікувала звіт, де зібрані факти переслідування кримчан за відмову від служби в російській армії, а також про кількість призовників із початку анексії півострова.

«Відповідно до IV Женевської конвенції держава-окупант не може примушувати жителів окупованої території служити в її збройних або допоміжних силах. Вона також прямо забороняє будь-який «тиск або пропаганду, спрямовану на забезпечення добровільного призову». Ці заборони є абсолютними, і їхнє порушення є серйозним порушенням конвенцій», – йдеться в звіті правозахисників.

Прокуратура Автономної республіки Крим, що базується в Києві, повідомила Human Rights Watch, що регулярно збирає дані про примусовий призов до російської армії.

На початку жовтня член Кримської правозахисної групи Олександр Сєдов повідомив, що з 2014 року до російської армії призвали 18,9 тисячі кримчан. За даними правозахисника, суди в Криму станом на 30 вересня винесли 72 вироки за ухилення від служби в російській армії.