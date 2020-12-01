Гриневецький очолив Одещину, він обіцяє утримати лікарів від еміграції

В Одесі представили нового керівника Одеської обласної державної адміністрації – Сергія Гриневецького, представника партії «Довіряй ділам». Він очолював адміністрацію з 1998 до 2005 року, був народним депутатом і головою Одеської обласної ради. Гриневецький підпадав під дію закону «Про очищення влади», але оскаржив це в суді.

Згідно із текстом ухвали, суддя Леонід Свіда розглянув закон про люстрацію як дискримінаційний та такий, що обмежує конституційні права громадян і послався на висновок Венеційської комісії з цього приводу.

Першим заступником Гриневецького на посаді стане ексгенерал СБУ і колишній працівник КДБ Борис Волошенков. Вони з Гриневецьким є співзасновниками громадської організації «Одеса-Шанхай 1871», яка, за словами самого Гриневецького, має розвивати співробітництво Китаю з Одещиною.

«Коли я працював в Одеській області і в Києві, він очолював підрозділ з економічної безпеки, пізніше працював в Службі зовнішньої розвідки. Коли я працював в парламентському комітеті з питань національної безпеки і оборони, разом із ним реалізувати деякі питання на користь нашої держави», – заявив Гриневецький.

Заступником із гуманітарних питань стане Світлана Фабрикант – керівниця благодійного фонду «Ассоль», який допомагає українським морякам. Фабрикант була депутатом Верховної від Партії регіонів. За фінансово-економічний блок у Гриневецького відповідатиме Костянтин Гой. Про нього інформації майже немає – згідно із базою даних Youcontrol, з 2002 по 2017 роки він очолював ПАО «МТБ Банк», до цього рік працював в одеському міському департаменті фінансів і навіть очолював департамент близько року. Після 2017 року інформації про його кар’єру знайти не вдалося.

Гриневецький також припустив, що залучить до роботи колишнього керівника управління економіки Одеської ОДА Олега Муратова – зараз він є керівником південного офісу Служби державного аудиту. Муратов працював в обласній адміністрації з 2002 до 2015 року.

Відповідаючи на запитання Радіо Свобода, Гриневецький наголосив, що першим питанням порядку денного вважає пандемію COVID-19. Він анонсував співпрацю із Інститутом економіко-екологічних проблем Національної Академії наук України, який розташований в Одесі. За словами голови ОДА, там створена моніторингова група, яка розробляє математичні моделі і прогнози захворювань по Україні. Гриневецький пообіцяв надати вченим статистичні дані по регіону, щоб отримувати прогнози щодо Одещини.

«Перше завдання – зберегти лікарів. Багато хто з Західної України, медичний персонал середньої ланки виїжджає за кордон, де значно більша заробітна плата. Ми залишаємося без середнього медичного персоналу. Друге завдання – додаткові ліжка, які мають бути забезпечені усім необхідним. Завтра я їду в Одеський обласний центр соціально значущих хвороб, щоб перевірити, як там триває облаштування. Сьогодні я підпишу розпорядження про виділення 8 мільйонів гривень на облаштування цієї будівлі. Це концентратори, кисень», – заявив Гриневецький.

Уряд виділив 37 мільйонів гривень на облаштування в Одесі мобільного шпиталю. Ці гроші в департаменті охорони здоров’я планують витратити на облаштування 400 ліжок для коронавірусних хворих у комунальній установі «Одеський обласний центр соціально значущих хвороб».