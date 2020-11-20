В Одесі мобільний шпиталь хочуть розгорнути на базі лікарні – там зможуть підвести централізований кисень

В Одесі мобільний шпиталь хочуть розгорнути на базі Центру значущих хвороб – у трьох приміщеннях, що зараз ремонтуються, зможуть розмістити 400 пацієнтів. Про це на брифінгу повідомила директор департаменту охорони здоров’я одеської обласної державної адміністрації Наталія Одарій-Захар’єва. На її думку це буде логічно і раціонально – обласний департамент вже звертався до міністерства з цього приводу, зараз на території КНП «Одеський обласний центр соціально значущих хвороб» проходить поточний ремонт. Про це повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

«37 мільйонів гривень виділено на Одеську область на дооснащення мобільного шпиталю з розрахунку на 400 ліжок. Це буде медичне обладнання, самі ліжка, пульсоксиметри, засоби індивідуального захисту, кардіоапарати тощо. Як тільки кошти поступлять, «Одеський обласний центр соціально значущих хвороб» буде це все закупати. Туди також зайде субвенція на забезпечення централізованого кисню», – заявила Одарій-Захар’єва. Мобільний шпиталь буде розгорнутий на базі трьох корпусів центру, як тільки там буде закінчений ремонт.

Відповідаючи на запитання Радіо Свобода щодо можливого використання звичайних приміщень, зокрема спортивного комплексу чи будівлі морського вокзалу, директор департаменту наголосила, що там неможливо швидко і ефективно підключити систему із киснем. Можливість розгортання мобільних військових шпиталів також розглядається, але там зможуть утримувати тільки пацієнтів в середньому стані. Наприклад ті, яким немає із ким лікуватись вдома, заявила Одарій-Захар’єва. Наразі в Одеській області є 964 лікарняних ліжка із підключеним киснем.

Раніше кабінет міністрів виділив 118 мільйонів гривень на обладнання мобільних шпиталів в Одесі, Києву і Краматорську.

За даними Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО, в Одесікій області станом на 20 листопада виявили понад 36 тисяч випадків інфікування коронавірусом, одужали 8,6 тисячі людей, померли 497.