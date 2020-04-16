З початку епідемічного сезону від грипу померла 71 людина – Центр громадського здоров'я

З початку епідемічного сезону від грипу померла 71 людина, повідомив Центр громадського здоров’я МОЗ.

З 6 до 12 квітня на ГРВІ та грип захворіли 75 403 людини, з них 39% – діти. Інтенсивний показник захворюваності склав понад 197 на 100 000 населення, що на 58,6% менше епідемічного порогу по Україні.

За даними МОЗ, із 30 вересня до 12 квітня на грип та ГРВІ перехворіли 13 відсотків населення України. Інтенсивний показник захворюваності — на рівні аналогічного періоду минулого сезону.

З початку епідемічного сезону щеплення зробили 238 027 осіб.

Протягом попереднього епідсезону на грип та ГРВІ в країні перехворіло 5,4 мільйона українців, зареєстровано 64 лабораторно підтверджених летальних випадки внаслідок грипу, з них 12 – діти до 17 років.