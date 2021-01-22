За час епідемічного сезону летальних випадків унаслідок грипу не зареєстровано – МОЗ

За час епідемічного сезону – з 28 вересня 2020 року – летальних випадків унаслідок грипу не зареєстровано, повідомив Центр громадського здоров’я МОЗ України.

З 11 до 17 січня в Україні на ГРВІ захворіли 125 779 людини, із них 27,5 % — діти віком до 17 років. Інтенсивний показник захворюваності збільшився порівняно з минулим тижнем із 234,6 до 331,0 на 100 000 населення. Це на 31,5 % менше епідемічного порога, розрахованого для України, але на 7,3 % більше показника за аналогічний період минулого сезону.

З початку епідемічного сезону щеплення від грипу зробили 184 038 осіб.

В епідсезоні 2019-2020 років унаслідок грипу померла 71 людина.