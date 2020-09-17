Міжбанк: гривня посилилася і знову впала щодо долара США

На українському міжбанківському валютному ринку після дводенних інтервенцій Національного банку України послаблення гривні вдалося зупинити.

В другій половині сесії 16 вересня долар подешевшав до рівня 28 гривень 4–6 копійок, а на початку торгів 17 вересня – і до 28 гривень 2–4 копійок. Але вже до 12:55 котирування сягнули 28 гривень 12–14 копійки за долар, тобто фактично вийшли на пікові значення, досягнуті в середу, свідчать дані Finance.ua.

НБУ опівдні встановив довідкове значення курсу 28 гривень 10 копійок за долар, це на 2 копійки менше за офіційний курс на 17 вересня.

Ще місяць тому, 17 серпня, долар оцінювався на міжбанку значно дешевше, тоді торги завершилися на рівні 27 гривень 23,5–25,5 копійки за одиницю американської валюти.