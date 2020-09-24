На міжбанку поновилося послаблення гривні щодо долара

На українському міжбанківському валютному ринку після зафіксованого на початку цього тижня короткотермінового посилення гривні поновилася девальвація національної валюти щодо долара США. Станом на 12:30, за даними Finance.ua, котирування складали 28 гривень 25–27 копійок за долар (стартувала сесія з рівня 28 гривень 22–24 копійки за долар).

Національний банк України встановив опівдні довідкове значення курсу 28 гривень 24 копійки за долар, це на 5 копійок більше за офіційний курс на 24 вересня.

Ще в середині серпня долар оцінювався на міжбанку дешевше на гривню, 17 серпня торги завершилися на рівні 27 гривень 23,5–25,5 копійки за одиницю американської валюти.