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24 вересня 2020, Київ 14:17
Новини | Економіка

На міжбанку поновилося послаблення гривні щодо долара

Національний банк України встановив опівдні довідкове значення курсу 28 гривень 24 копійки за долар

На українському міжбанківському валютному ринку після зафіксованого на початку цього тижня короткотермінового посилення гривні поновилася девальвація національної валюти щодо долара США. Станом на 12:30, за даними Finance.ua, котирування складали 28 гривень 25–27 копійок за долар (стартувала сесія з рівня 28 гривень 22–24 копійки за долар).

Національний банк України встановив опівдні довідкове значення курсу 28 гривень 24 копійки за долар, це на 5 копійок більше за офіційний курс на 24 вересня.

Ще в середині серпня долар оцінювався на міжбанку дешевше на гривню, 17 серпня торги завершилися на рівні 27 гривень 23,5–25,5 копійки за одиницю американської валюти.

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