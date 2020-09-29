НБУ зупинив зростання долара на міжбанку

Коливання у парі гривня-долар на українському міжбанківському валютному ринку скоротилися до мінімуму завдяки діям Національного банку України спільно з державним «Укргазбанком».

Регулятор виставив 28 вересня курс продажу долара 28 гривень 33 копійки, що на той момент було вище від ринкових котирувань. Але до продажів долара Нацбанком не дійшло – за дещо нижчим курсом пропонував американську валюту «Укргазбанк», і це дозволило завершити торги нижче від позначки 28 гривень 30 копійок за долар.

На торгах 29 вересня ситуація принципово не змінилася, станом на 13:20 котирування закріпилися на позначках 28 гривень 29–31 копійка за долар, свідчать дані Finance.ua.

НБУ встановив опівдні довідкове значення курсу 28 гривень 29 копійок за долар, це на 2 копійки менше від офіційного курсу на 29 вересня.

Ще в середині серпня долар оцінювався на міжбанку дешевше більш як на гривню, 17 серпня торги завершилися на рівні 27 гривень 23,5–25,5 копійки за одиницю американської валюти.