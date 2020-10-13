НБУ послабив гривню ще на 6 копійок щодо долара США

Національний банк України опівдні 13 жовтня оприлюднив довідкове значення курсу 28 гривень 31 копійка за долар. Це на 6 копійок більше за офіційний курс на сьогодні.

На українському міжбанківському валютному ринку торги відкрилися на рівні 28 гривень 29–31 копійка за одиницю американської валюти, станом на 12:30 котирування зросли до 28 гривень 31–32,5 копійки за долар, свідчать дані Finance.ua.

«На торгах по долару спостерігається часта зміна тренду в моменти виходу великих покупців та продавців. Особливого ажіотажу ні з купівлі, ні з продажу поки не спостерігається. Але ще не сказали своє слово нерезиденти, яких поки небагато на ринку і які, швидше за все, вийдуть на міжбанк ближче до обіду», – написали опівдні експерти сайту «Мінфін».

Попри зростання минулого тижня, гривня все ще перебуває поблизу до найнижчих цього року показників (28,4 за долар). Близько двох місяців тому, 17 серпня, торги завершилися на гривню нижче – на рівні 27 гривень 23,5–25,5 копійки за одиницю американської валюти.