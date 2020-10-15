НБУ послабив гривню ще на копійку щодо долара, на міжбанку попит зростає

Національний банк України встановив опівдні 15 жовтня довідкове значення курсу 28 гривень 33 копійки за долар, це на 1 копійку більше за офіційний курс на сьогодні.

На українському міжбанківському валютному ринку в перші години сесії торги відбувалися поблизу рівнів відкриття (28 гривень 33–35 копійок за долар), але станом на 13:15, за даними Finance.ua, попит на американську валюту зріс, і котирування зросли до 28 гривень 34–35,5 копійки за долар.

Попри зростання минулого тижня, гривня все ще перебуває поблизу до найнижчих цього року показників (28,4 за долар). Близько двох місяців тому, 17 серпня, торги завершилися на гривню нижче – на рівні 27 гривень 23,5–25,5 копійки за одиницю американської валюти.