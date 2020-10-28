Долар знову штурмує річний рекорд щодо гривні

На українському міжбанківському валютному ринку котирування в парі гривня-долар наближаються до рекордних для цього року значень, зафіксованих раніше цього місяця.

За даними Finance.ua, станом на 12:05 котирування сягнули 28 гривень 40–41,5 копійки за долар. Це лише на копійку менше за результати торгів 5 жовтня, коли за долар давали 28 гривень 41–42,5 копійки.

Тоді, орієнтуючись на показники міжбанку, НБУ встановив на 6 жовтня курс 28 гривень 40 копійок за долар, що було рекордним значенням із листопада 2018 року.

«З учорашнього дня держава почала активно розраховуватися за відшкодуваннями ПДВ (близько 1,5-1,6 млрд гривень було перераховано у вівторок), і надходження гривні на рахунки експортерів зменшує їхню зацікавленість до продажу валюти. Це погано впливає на обсяг пропозиції на міжбанку і знову спрацює проти гривні… За нашими даними, сьогодні на торги будуть виходити нерезиденти з купівлею валюти, що також спрацює не на користь гривні. А от розрахунки по вчорашньому аукціону Міністерства фінансів України з розміщення ОВДП практично не вплинуть на ситуацію на ринку в зв'язку з їхніми мінімальними обсягами. На аукціоні 27 жовтня Мінфін зміг розмістити облігацій лише на 395,6 мільйона гривень», – відзначали аналітики сайту «Мінфін» перед початком торгів.

Національний банк України встановив опівдні 28 жовтня довідкове значення курсу 28 гривень 39 копійок за долар. Це на 2 копійки вище за офіційний курс на сьогодні.