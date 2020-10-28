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28 жовтня 2020, Київ 12:35
Новини | Економіка

Долар знову штурмує річний рекорд щодо гривні

На 6 жовтня, орієнтуючись на показники міжбанку, НБУ встановив курс 28 гривень 40 копійок за долар, що було рекордним значенням із листопада 2018 року. Сьогодні рекорд може повторитися

На українському міжбанківському валютному ринку котирування в парі гривня-долар наближаються до рекордних для цього року значень, зафіксованих раніше цього місяця.

За даними Finance.ua, станом на 12:05 котирування сягнули 28 гривень 40–41,5 копійки за долар. Це лише на копійку менше за результати торгів 5 жовтня, коли за долар давали 28 гривень 41–42,5 копійки.

Тоді, орієнтуючись на показники міжбанку, НБУ встановив на 6 жовтня курс 28 гривень 40 копійок за долар, що було рекордним значенням із листопада 2018 року.

«З учорашнього дня держава почала активно розраховуватися за відшкодуваннями ПДВ (близько 1,5-1,6 млрд гривень було перераховано у вівторок), і надходження гривні на рахунки експортерів зменшує їхню зацікавленість до продажу валюти. Це погано впливає на обсяг пропозиції на міжбанку і знову спрацює проти гривні… За нашими даними, сьогодні на торги будуть виходити нерезиденти з купівлею валюти, що також спрацює не на користь гривні. А от розрахунки по вчорашньому аукціону Міністерства фінансів України з розміщення ОВДП практично не вплинуть на ситуацію на ринку в зв'язку з їхніми мінімальними обсягами. На аукціоні 27 жовтня Мінфін зміг розмістити облігацій лише на 395,6 мільйона гривень», – відзначали аналітики сайту «Мінфін» перед початком торгів.

Національний банк України встановив опівдні 28 жовтня довідкове значення курсу 28 гривень 39 копійок за долар. Це на 2 копійки вище за офіційний курс на сьогодні.

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