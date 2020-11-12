Гривня втратила 4 копійки проти долара – курс НБУ

Національний банк України встановив на 13 листопада курс 28 гривень 20 копійок за долар, це на 4 копійки більше за офіційний курс на сьогодні.

«Учорашнє рішення Кабміну про запровадження карантину вихідного дня внесе свої корективи в поведінку всіх учасників торгів. Частина імпортерів одягу та інших товарів широкого вжитку скоротить купівлю валюти на побоюваннях зниження обсягів продажів через закриття на вихідні ТРЦ, частини непродовольчих магазинів тощо. Інші потенційні покупці валюти збільшать свої обсяги купівлі перед сезоном розпродажів (особливо з урахуванням все більшого переходу торгівлі в інтернет), щоб заздалегідь закрити по максимуму свої валютні зобов'язання в цей дуже непростий період, коли є невизначеність розвитку подальшої ситуації з коронавірусом», – відзначали 12 листопада експерти сайту «Мінфін».

За даними Finance.ua, торги на міжбанківському валютному ринку завершуються на рівні 28 гривень 18–19,5 копійки за долар.

Українська валюта наприкінці минулого тижня відіграла проти долара близько 50 копійок (перед тим долар зріс проти гривні до рекордного за 33 місяці рівня – 28,6 гривні за одиницю американської валюти). Фахівці це пояснюють настанням в Україні квартального податкового періоду, коли частина експортерів змушена продавати валюту для сплати до бюджету, а також деяким здешевленням долара на світових ринках.