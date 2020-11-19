На міжбанку поновилося послаблення гривні

На українському міжбанківському валютному ринку поновилося послаблення національної валюти щодо долара США. Якщо ще на початку цього тижня і котирування міжбанку, і офіційний курс наближалися до позначки 28 гривень 10 копійок за долар, то станом на 12:50 за Києвом 19 листопада торги на міжбанку відбувалися на рівні 28 гривень 23,5–25 копійок за долар (дані Finance.ua).

Національний банк України опівдні оприлюднив довідкове значення курсу 28 гривень 22 копійки за долар, це на 9 копійок більше за офіційний курс на сьогодні.

Фахівці сайту «Мінфін» не очікують посилення національної валюти до 28 гривень за долар.

«Цього не станеться, тому що потенційні інтервенції НБУ і покупки нерезидентів підтримають курс долара вище від цього рівня навіть при надлишку пропозиції на ринку. Більш того, варто очікувати нових спроб спекулянтів і частини продавців щодо додаткового «розігріву» долара до мети близько 28,40–28,50 наступного тижня», – пишуть експерти.

Українська валюта раніше в листопаді відіграла проти долара близько 50 копійок (перед тим, 2 листопада, долар зріс проти гривні до рекордного за 33 місяці рівня – 28,6 гривні за одиницю американської валюти). Фахівці це пояснювали настанням в Україні квартального податкового періоду, коли частина експортерів змушена продавати валюту для сплати до бюджету. Цей податковий період завершується сьогодні, 19 листопада.