НБУ посилив гривню на 3 копійки щодо долара, на міжбанку долар дорожчає

Національний банк України 26 січня відбив тенденцію зі зміцнення гривні, яка спостерігалася на міжбанківському валютному ринку в першій половині дня, але тренд міжбанку в останню годину змінився.

На міжбанківському ринку торги відкрилися на позначках 28 гривень 15–17 копійок за долар, але на момент оголошення довідкового значення курсу НБУ національна валюта зміцнилася – до 28 гривень 13–15 копійок за долар. Станом на 13:20, за даними Finance.ua, котирування сягнули 28 гривень 16,5–18,5 копійки за одиницю американської валюти.

«Навіть з урахуванням ефекту локдауну і низької ділової активності в період новорічних і різдвяних свят суми, які держава повинна перерахувати експортерам, значні. Щойно вони отримають ці кошти, це традиційно спрацює проти гривні. Експортери стануть притримувати валютну виручку, і зниження пропозиції призведе до додаткового тиску на курс нацвалюти на міжбанку», – відзначають експерти сайту «Мінфін».

Натомість проведення 26 січня аукціону з продажу ОВДП має підтримати гривню, особливо якщо обсяги проданих цінних паперів будуть значними, додають фахівці.

Національний банк України встановив опівдні довідкове значення курсу 28 гривень 14 копійок за долар, це на 3 копійки менше за офіційний курс на сьогодні.