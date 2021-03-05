На міжбанку зупинилося зростання гривні

На українському міжбанківському валютному ринку 5 березня зупинилося зростання гривні щодо долара США, перед тим упродовж трьох днів національна валюта посилилася щодо американської на більш як 30 копійок.

За даними Finance.ua, станом на 13:30 котирування склали 27 гривень 73–74,5 копійки за долар, це на 4 копійки більше за рівень відкриття торгів.

«Ближче до обіду на торги вийшли практично всі великі покупці, що частково призвело до перекосу попиту і пропозиції на міжбанку і зростання котирувань», – відзначили о 13:00 експерти сайту «Мінфін», які відстежують перебіг торгів.

Національний банк України опівдні встановив довідкове значення курсу 27 гривень 69 копійок за долар, це на 7 копійок менше за офіційний курс на сьогодні. Регулятор відбив тенденції міжбанку, зафіксовані ще 4 березня і в перші години торгів 5 березня.

У широкому коридорі 27,5–28,5 гривні за долар котирування перебувають уже понад пів року – від вересня 2020-го.