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09 березня 2021, Київ 18:31
Новини | Економіка

На міжбанку триває зміцнення гривні проти долара

Національний банк України, на відміну від міжбанку, гривню дещо послабив

На українському міжбанківському валютному ринку триває зміцнення національної валюти проти американського долара. Котирування в першу годину торгів сягнули рівня 27 гривень 78–80 копійок за долар, але до завершення сесії опустилися до 27,72–74 гривні за одиницю американської валюти. Це, щоправда, не найнижчі котирування – в середині сесії вони сягали 27 гривень 70–71,5 копійки за долар, свідчать дані Finance.ua.

«У аграріїв починається найгарячіша пора підготовки та початку сільгоспробіт. У металургів поки відмінно йдуть справи з реалізацією прокату на зовнішніх ринках. Тому вони активно продають валюту на міжбанку, що зіграє на користь курсу гривні», – відзначали перед початком торгів 9 березня експерти сайту «Мінфін».

Національний банк України, на відміну від міжбанку, гривню дещо послабив. Офіційний курс на 10 березня склав 27 гривень 74 копійки за долар, хоча на 9 березня він складав 27 гривень 71 копійку за долар. Курс НБУ зазвичай відбиває перебіг торгів у першій половині дня, коли на міжбанку укладається основна частина угод.

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