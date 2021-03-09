На міжбанку триває зміцнення гривні проти долара

На українському міжбанківському валютному ринку триває зміцнення національної валюти проти американського долара. Котирування в першу годину торгів сягнули рівня 27 гривень 78–80 копійок за долар, але до завершення сесії опустилися до 27,72–74 гривні за одиницю американської валюти. Це, щоправда, не найнижчі котирування – в середині сесії вони сягали 27 гривень 70–71,5 копійки за долар, свідчать дані Finance.ua.

«У аграріїв починається найгарячіша пора підготовки та початку сільгоспробіт. У металургів поки відмінно йдуть справи з реалізацією прокату на зовнішніх ринках. Тому вони активно продають валюту на міжбанку, що зіграє на користь курсу гривні», – відзначали перед початком торгів 9 березня експерти сайту «Мінфін».

Національний банк України, на відміну від міжбанку, гривню дещо послабив. Офіційний курс на 10 березня склав 27 гривень 74 копійки за долар, хоча на 9 березня він складав 27 гривень 71 копійку за долар. Курс НБУ зазвичай відбиває перебіг торгів у першій половині дня, коли на міжбанку укладається основна частина угод.