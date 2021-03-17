НБУ послабив гривню щодо долара

Національний банк України встановив довідкове значення курсу 27 гривень 71 копійка за долар, це на 6 копійок більше за офіційний курс на сьогодні.

За даними Finance.ua, станом на 12:55 котирування становили 27 гривень 69,5–71,5 копійки за долар, упродовж сесії фіксувався і показник 27 гривень 68,5–70 копійок за долар, і 27 гривень 73,5–75,5 копійки за одиницю американської валюти.

Фахівці сайту «Мінфін» повідомили, що внаслідок погашення облігацій внутрішньої державної позики на ринку додатково може з’явитися 5 мільярдів гривень.

«Якщо почнуть скуповувати валюту, тиск на гривню різко зросте, якщо все ж таки вирішать попрацювати з ОВДП на вторинному ринку або витратять її на фінансування поточної діяльності і на сплату майбутніх податків, особливо курс не постраждає. Тому сьогодні і завтра на валютному ринку нікому не буде нудно – ні самим клієнтам, ні банкам. У разі серйозних перекосів попиту і пропозиції Нацбанку вже навряд чи вдасться не втручатися в процес, як це було вчора, коли долар і євро за день зросли на 14 копійок», – вказують експерти.

У широкому коридорі 27,5–28,5 гривні за долар курс перебуває уже понад півроку – від вересня 2020-го.