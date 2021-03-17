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17 березня 2021, Київ 13:39
Новини | Економіка

НБУ послабив гривню щодо долара

Національний банк України встановив довідкове значення курсу 27 гривень 71 копійка за долар

Національний банк України встановив довідкове значення курсу 27 гривень 71 копійка за долар, це на 6 копійок більше за офіційний курс на сьогодні.

За даними Finance.ua, станом на 12:55 котирування становили 27 гривень 69,5–71,5 копійки за долар, упродовж сесії фіксувався і показник 27 гривень 68,5–70 копійок за долар, і 27 гривень 73,5–75,5 копійки за одиницю американської валюти.

Фахівці сайту «Мінфін» повідомили, що внаслідок погашення облігацій внутрішньої державної позики на ринку додатково може з’явитися 5 мільярдів гривень.

«Якщо почнуть скуповувати валюту, тиск на гривню різко зросте, якщо все ж таки вирішать попрацювати з ОВДП на вторинному ринку або витратять її на фінансування поточної діяльності і на сплату майбутніх податків, особливо курс не постраждає. Тому сьогодні і завтра на валютному ринку нікому не буде нудно – ні самим клієнтам, ні банкам. У разі серйозних перекосів попиту і пропозиції Нацбанку вже навряд чи вдасться не втручатися в процес, як це було вчора, коли долар і євро за день зросли на 14 копійок», – вказують експерти.

У широкому коридорі 27,5–28,5 гривні за долар курс перебуває уже понад півроку – від вересня 2020-го.

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