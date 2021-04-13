Долар на міжбанку взяв позначку 28 гривень

На українському міжбанківському валютному ринку зранку 13 квітня долар узяв позначку 28 гривень, свідчать дані Finance.ua. Станом на 12:10 торги відбувалися на рівні 28 гривень рівно – 28 гривень 1,5 копійки за долар, це на 6 копійок більше за котирування, зафіксовані під час закриття торгів 12 квітня.

«У період з 13 до 15 квітня головна інтрига для фінансистів – це облікова ставка НБУ. Рішення Правління Нацбанку буде оголошене о 14:00 15 квітня. За нашим прогнозом, її підвищать щонайменше до 7% річних з нинішніх 6,5%. Цього чекають і багато місцевих учасників фондового ринку, а також нерезиденти. Оскільки такі рішення призводять до переоцінки вартості портфеля гривневих ОВДП, всі чекають дій Нацбанку 15-го числа, і сьогодні у гривні навряд чи будуть великі обсяги розміщення на аукціоні», – прогнозували перед початком сесії 13 квітня фахівці сайту «Мінфін».

Національний банк України встановив опівдні довідкове значення курсу 28 гривень 1 копійка за долар, це на 8 копійок більше за офіційний курс на сьогодні.

У широкому діапазоні 27,5–28,5 гривні за долар курс перебуває вже 7 місяців, від початку вересня 2020 року. Водночас із початку лютого вище за 28 гривень за долар курс не підіймався.