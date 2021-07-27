Міжбанк: гривня продовжує тиснути на долар

На українському міжбанківському валютному ринку триває зміцнення гривні проти долара. Це відбувається на наступний день після того, як уперше з середини червня долар подешевшав до рівня менш як 27 гривень. За даними Finance.ua, станом на 13:05 котирування становили 26 гривень 89–91 копійку за долар, це на 6,5 копійки менше за рівень закриття торгів 26 липня.

Національний банк України встановив опівдні довідкове значення курсу 26 гривень 93 копійки за долар, це на 5 копійок менше за офіційний курс на 27 липня.

«Великі покупці і спекулянти намагатимуться закріпити свої успіхи минулих днів і знову зіграти «на пониження». Але якщо НБУ знову вийде на торги з інтервенцією з викупу надлишків долара, саме його цінники і стануть диктувати ринку тренд по курсу», – писали аналітики сайту «Мінфін» на початку торгів. Регулятор запропонував ринку орієнтуватися на котирування 26 гривень 92 копійки за долар.

Котирування в парі гривня-долар трималися в широкому коридорі 27,5–28,5 близько дев’яти місяців – від початку вересня 2020-го до кінця травня 2021 року. Тепер сформувався новий коридор, 26,8–27,5 гривні за долар, який теоретично може протриматися до періоду значних зовнішніх боргових виплат у третьому кварталі 2021 року.