Курс НБУ: гривня посилилася до річного максимуму проти долара США

Національний банк України встановив на 28 липня курс 26 гривень 91 копійка за долар, це на 7 копійок менше за офіційний курс на 27 липня. Таке значення є рекордним за більш як рік – востаннє схожий курс (26,93 за долар) регулятор установлював на 8 липня 2020 року.

Торги на міжбанківському валютному ринку завершуються, за даними Finance.ua, на рівні 26 гривень 87–89 копійок за долар, це на 9,5 копійки менше за рівень закриття торгів 26 липня.

«Нацбанк сьогодні рекордсмен по виходах на ринок, тому що після обіду він вийшов знову і купив 50 мільйонів доларів за курсом 26,86 гривні, але це не змогло втримати котирування, і він вийшов втретє. І викуповує валюту за курсом 26,85 гривні. Декларативно готовий купити до 100 мільйонів доларів», ­– писали за годину до завершення торгів фахівці сайту «Мінфін».

Котирування в парі гривня-долар трималися в широкому коридорі 27,5–28,5 близько дев’яти місяців – від початку вересня 2020-го до кінця травня 2021 року. Тепер сформувався новий коридор, 26,8–27,5 гривні за долар, який теоретично може протриматися до періоду значних зовнішніх боргових виплат у вересні 2021 року.