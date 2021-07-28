Курс НБУ: гривня оновила річний максимум проти долара США

Національний банк України встановив на 29 липня курс 26 гривень 86 копійок за долар, це на 5 копійок менше за офіційний курс на 28 липня. Таке значення є рекордним за більш як рік – востаннє схожий курс (26,93 за долар) регулятор установлював на 8 липня 2020 року.

На міжбанківському валютному ринку торги завершуються посиленням долара, яке ще не встиг відбити регулятор в офіційному курсі. За даними Finance.ua, станом на 16:15 котирування перебувають на рівні 26 гривень 91,5–93,5 копійки за долар, це на 4,5 копійки більше за рівень закриття торгів 27 липня.

«Ближче до 15-ї години ситуативно покупців стало більше, ніж продавців, і на це негайно відреагували продавці. Вони підняли цінники. З чуток серед учасників торгів – хтось із покупців отримав великі суми відшкодування ПДВ та вирішив закрити свої валютні зобов’язання на низькому рівні котирувань», – писали за дві години до завершення торгів фахівці сайту «Мінфін».

Котирування в парі гривня-долар трималися в широкому коридорі 27,5–28,5 близько дев’яти місяців – від початку вересня 2020-го до кінця травня 2021 року. Тепер сформувався новий коридор, 26,8–27,5 гривні за долар, який теоретично може протриматися до періоду значних зовнішніх боргових виплат у вересні 2021 року.