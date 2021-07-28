Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Економіка

Курс НБУ: гривня оновила річний максимум проти долара США

Національний банк України встановив на 29 липня курс 26 гривень 86 копійок за долар

Національний банк України встановив на 29 липня курс 26 гривень 86 копійок за долар, це на 5 копійок менше за офіційний курс на 28 липня. Таке значення є рекордним за більш як рік – востаннє схожий курс (26,93 за долар) регулятор установлював на 8 липня 2020 року.

На міжбанківському валютному ринку торги завершуються посиленням долара, яке ще не встиг відбити регулятор в офіційному курсі. За даними Finance.ua, станом на 16:15 котирування перебувають на рівні 26 гривень 91,5–93,5 копійки за долар, це на 4,5 копійки більше за рівень закриття торгів 27 липня.

«Ближче до 15-ї години ситуативно покупців стало більше, ніж продавців, і на це негайно відреагували продавці. Вони підняли цінники. З чуток серед учасників торгів – хтось із покупців отримав великі суми відшкодування ПДВ та вирішив закрити свої валютні зобов’язання на низькому рівні котирувань», – писали за дві години до завершення торгів фахівці сайту «Мінфін».

Котирування в парі гривня-долар трималися в широкому коридорі 27,5–28,5 близько дев’яти місяців – від початку вересня 2020-го до кінця травня 2021 року. Тепер сформувався новий коридор, 26,8–27,5 гривні за долар, який теоретично може протриматися до періоду значних зовнішніх боргових виплат у вересні 2021 року.

Встановлюйте новий застосунок Радіо Свобода на смартфони та планшети Apple і Android.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG