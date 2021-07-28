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Міжбанк: гривня оновлює річний рекорд проти долара

Національний банк України встановив опівдні довідкове значення курсу 26 гривень 85 копійок за долар

На українському міжбанківському валютному ринку третій день поспіль триває зміцнення гривні проти долара. Це відбувається після того, як уперше з середини червня долар подешевшав до рівня менш як 27 гривень. За даними Finance.ua, станом на 13:20 котирування становили 26 гривень 84–86 копійок за долар, це на 3 копійки менше за рівень закриття торгів 27 липня.

Національний банк України встановив опівдні довідкове значення курсу 26 гривень 85 копійок за долар, це на 6 копійок менше за офіційний курс на 28 липня.

«За істотних перекосів на міжбанку ми знову побачимо НБУ з інтервенцією з викупу надлишків долара, і його цінники стануть головним орієнтиром по курсу на сьогодні», – писали аналітики сайту «Мінфін» на початку торгів. Регулятор запропонував ринку орієнтуватися на котирування 26 гривень 84 копійки за долар, і нижче за ці показники ринок поки не йде.

Котирування в парі гривня-долар трималися в широкому коридорі 27,5–28,5 близько дев’яти місяців – від початку вересня 2020-го до кінця травня 2021 року. Тепер сформувався новий коридор, 26,8–27,5 гривні за долар, який теоретично може протриматися до періоду значних зовнішніх боргових виплат у третьому кварталі 2021 року.

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