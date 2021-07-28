Міжбанк: гривня оновлює річний рекорд проти долара

На українському міжбанківському валютному ринку третій день поспіль триває зміцнення гривні проти долара. Це відбувається після того, як уперше з середини червня долар подешевшав до рівня менш як 27 гривень. За даними Finance.ua, станом на 13:20 котирування становили 26 гривень 84–86 копійок за долар, це на 3 копійки менше за рівень закриття торгів 27 липня.

Національний банк України встановив опівдні довідкове значення курсу 26 гривень 85 копійок за долар, це на 6 копійок менше за офіційний курс на 28 липня.

«За істотних перекосів на міжбанку ми знову побачимо НБУ з інтервенцією з викупу надлишків долара, і його цінники стануть головним орієнтиром по курсу на сьогодні», – писали аналітики сайту «Мінфін» на початку торгів. Регулятор запропонував ринку орієнтуватися на котирування 26 гривень 84 копійки за долар, і нижче за ці показники ринок поки не йде.

Котирування в парі гривня-долар трималися в широкому коридорі 27,5–28,5 близько дев’яти місяців – від початку вересня 2020-го до кінця травня 2021 року. Тепер сформувався новий коридор, 26,8–27,5 гривні за долар, який теоретично може протриматися до періоду значних зовнішніх боргових виплат у третьому кварталі 2021 року.