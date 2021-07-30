Міжбанк: гривня оновлює 13-тимісячні максимуми проти долара США

Після одноденної зупинки гривня продовжує оновлювати максимуми проти долара США, цього разу 13-тимісячні. За даними Finance.ua, станом на 13:10 котирування становили 26 гривень 82–84 копійки за долар, це на 4 копійки менше за рівень закриття торгів 29 липня. Востаннє такі показники фіксувалися на міжбанку наприкінці червня 2020 року.

Національний банк України встановив опівдні довідкове значення курсу 26 гривень 82 копійки за долар, це на 7 копійок менше за офіційний курс на 30 липня.

«Поява ближче до 11-ї години на ринку Нацбанку і викуп ним 20 мільйонів доларів у межах до 26,81 гривні зупинила просідання котирувань, що вже стало чітко зрозумілим ближче до опівдня. В даний час попит навіть трохи перевищує пропозицію», – вказують аналітики сайту «Мінфін».

Котирування в парі гривня-долар трималися в широкому коридорі 27,5–28,5 близько дев’яти місяців – від початку вересня 2020-го до кінця травня 2021 року. Тепер сформувався новий коридор, 26,8–27,5 гривні за долар, який теоретично може протриматися до періоду значних зовнішніх боргових виплат у третьому кварталі 2021 року.