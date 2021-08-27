Долар наближається до 27 гривень, НБУ вперше у серпні стримує його зростання на міжбанку

Національний банк України вперше цього місяця вийшов на міжбанківський валютний ринок з пропозицією долара, а не з викупом американської валюти. До цього регулятор спонукала ситуація на торгах, де котирування долара стрімко зростають третій день поспіль і наближаються до позначки 27 гривень.

«Після виходу Нацбанку з продажем долара по 26,94 гривні для деякого зниження ажіотажу ринок трохи заспокоївся. Усі побачили рівень НБУ і стали орієнтуватися на нього», – відзначають фахівці сайту «Мінфін», які відстежують перебіг торгів.

За даними Finance.ua, станом на 13:45 котирування сягнули 26 гривень 92–94 копійок зв долар, це на 9 копійок більше за рівень закриття торгів 26 серпня.

Національний банк України опівдні встановив довідкове значення курсу 26 гривень 93 копійки за долар, це на 16 копійок більше за офіційний курс на сьогодні.

Котирування в парі гривня-долар трималися в широкому коридорі 27,5–28,5 близько дев’яти місяців – від початку вересня 2020-го до кінця травня 2021 року. Тепер сформувався новий коридор, 26,5–27 гривень за долар, який може протриматися до періоду значних зовнішніх боргових виплат у вересні 2021 року.