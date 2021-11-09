НБУ вперше за тривалий час послабив гривню проти долара США

Національний банк України встановив на 10 листопада курс 26 гривень 9 копійок за долар, це на 1 копійку більше за офіційний курс на сьогодні.

Попри це, гривня все ще перебуває поблизу максимуму за майже 20 місяців. 16 березня 2020 року офіційний курс дорівнював саме 26 гривням 9 копійкам за долар, але вже 17 березня становив 26 гривень 52 копійки за одиницю американської валюти.

Посиленню гривні сприяє позитивна динаміка цін на продукцію українського експорту, перерахування коштів від українських заробітчан та наближення періоду квартальних податкових платежів, що збільшує потребу в національній валюті.

Торги на міжбанківському валютному ринку завершуються на рівні 26 гривень 8,5–10,5 копійки за долар (дані Finance.ua), це на 1 копійку більше за рівень закриття торгів 8 листопада.

«Ближче до 15-ї години попит на валюту дещо перевищує пропозицію, що дозволяє продавцям, що залишилися ще на торгах, підвищувати свої цінники при продажі долара», – відзначали фахівці сайту «Мінфін».

Котирування в парі гривня-долар трималися в широкому коридорі 27,5–28,5 близько дев’яти місяців – від початку вересня 2020-го до кінця травня 2021 року. Улітку 2021 року сформувався новий коридор, 26,5–27 гривень за долар, який протримався і у вересні, коли Україна пройшла період значних зовнішніх боргових виплат. Тепер гривня пробила і новий психологічний бар’єр, перейшовши до посилення в межах 26–26,5 гривні за долар. Відносно безпечно для курсу гривні пережити цей час дозволив приплив валюти від експортерів і допомога від МВФ на суму майже 3 мільярди доларів, яка надійшла у серпні.