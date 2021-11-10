Гривня оновлює максимум за 20 місяців проти долара США

Національний банк України встановив на 11 листопада курс 26 гривень 6 копійок за долар, це на 3 копійки менше за офіційний курс на сьогодні. Значення є новим рекордом у 2021 році.

Гривня також оновлює максимум майже за 20 місяців. 13 березня 2020 року офіційний курс дорівнював 25 гривням 86 копійкам за долар, 16 березня – 26 гривням 9 копійкам, а вже 17 березня становив 26 гривень 52 копійки за одиницю американської валюти.

Торги на міжбанківському валютному ринку завершуються на рівні 26 гривень 7–9 копійок за долар (дані Finance.ua), це на 0,5 копійки менше за рівень закриття торгів 9 листопада.

«Інтервенція Нацбанку щодо купівлі долара за ціною 26,05 гривні утримує котирування від подальшого просідання», – відзначали фахівці сайту «Мінфін» станом на 15:00.

Котирування в парі гривня-долар трималися в широкому коридорі 27,5–28,5 близько дев’яти місяців – від початку вересня 2020-го до кінця травня 2021 року. Улітку 2021 року сформувався новий коридор, 26,5–27 гривень за долар, який протримався і у вересні, коли Україна пройшла період значних зовнішніх боргових виплат. Тепер гривня пробила і новий психологічний бар’єр, перейшовши до посилення в межах 26–26,5 гривні за долар. Відносно безпечно для курсу гривні пережити цей час дозволив приплив валюти від експортерів і допомога від МВФ на суму майже 3 мільярди доларів, яка надійшла у серпні.