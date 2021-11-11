НБУ послабив гривню на 4 копійки щодо долара США

Національний банк України встановив на 12 листопада курс 26 гривень 10 копійок за долар, це на 4 копійки більше за офіційний курс на сьогодні, який був рекордним у 2021 році.

Торги на міжбанківському валютному ринку завершуються на рівні 26 гривень 10–12 копійок за долар (дані Finance.ua), це на 3 копійки більше за рівень закриття торгів 10 листопада.

«Головною інтригою дня буде — чи підтримає ринок можливі спроби розгорнути курс у бік зростання за рахунок спекулятивного розгойдування котирувань чи все ж таки стане «в глуху оборону» з метою пробити психологічний барʼєр у 26 гривень за долар і продовжити гру «на пониження», – відзначали фахівці сайту «Мінфін» на старті сесії.

Котирування в парі гривня-долар трималися в широкому коридорі 27,5–28,5 близько дев’яти місяців – від початку вересня 2020-го до кінця травня 2021 року. Улітку 2021 року сформувався новий коридор, 26,5–27 гривень за долар, який протримався і у вересні, коли Україна пройшла період значних зовнішніх боргових виплат. Тепер гривня пробила і новий психологічний бар’єр, перейшовши до посилення в межах 26–26,5 гривні за долар. Відносно безпечно для курсу гривні пережити цей час дозволив приплив валюти від експортерів і допомога від МВФ на суму майже 3 мільярди доларів, яка надійшла у серпні.