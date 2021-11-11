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Новини | Економіка

НБУ послабив гривню на 4 копійки щодо долара США

Національний банк України встановив на 12 листопада курс 26 гривень 10 копійок за долар

Національний банк України встановив на 12 листопада курс 26 гривень 10 копійок за долар, це на 4 копійки більше за офіційний курс на сьогодні, який був рекордним у 2021 році.

Торги на міжбанківському валютному ринку завершуються на рівні 26 гривень 10–12 копійок за долар (дані Finance.ua), це на 3 копійки більше за рівень закриття торгів 10 листопада.

«Головною інтригою дня буде — чи підтримає ринок можливі спроби розгорнути курс у бік зростання за рахунок спекулятивного розгойдування котирувань чи все ж таки стане «в глуху оборону» з метою пробити психологічний барʼєр у 26 гривень за долар і продовжити гру «на пониження», – відзначали фахівці сайту «Мінфін» на старті сесії.

Котирування в парі гривня-долар трималися в широкому коридорі 27,5–28,5 близько дев’яти місяців – від початку вересня 2020-го до кінця травня 2021 року. Улітку 2021 року сформувався новий коридор, 26,5–27 гривень за долар, який протримався і у вересні, коли Україна пройшла період значних зовнішніх боргових виплат. Тепер гривня пробила і новий психологічний бар’єр, перейшовши до посилення в межах 26–26,5 гривні за долар. Відносно безпечно для курсу гривні пережити цей час дозволив приплив валюти від експортерів і допомога від МВФ на суму майже 3 мільярди доларів, яка надійшла у серпні.

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